رياضة | أين سيتجه كهربا عقب اعتزاله كرة القدم؟ قرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أين سيتجه كهربا عقب اعتزاله كرة القدم؟ قرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المجال الذي سيتجه عقب اعتزاله كرة القدم.

كهربا حل ضيفا على قناة النادي الأهلي وقال :"سأتجه للتمثيل عقب انتهاء مسيرتي الكروية".

وأضاف :"من الممكن أن يشارك معي صالح جمعة أعتقد بأنه سيتجه أيضا لهذا المجال".

وتطرق للحديث عن بطولة إفريقيا مؤكدا بأن الفريق يركز على التتويج باللقب هذه النسخة وإسعاد جماهير النادي الأهلي.