رياضة | تعليق مثير من صالح جمعة بعد إلتزامه في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من صالح جمعة بعد إلتزامه في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يؤدي التدريبات في الفترة الحالية بشكل قوي بعدما شاهد دعم جمهور النادي الأحمر له عقب عودته للمشاركة مع الفريق.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة النادي الأهلي :"كنت محرج من نفسي جدا بعدما وجدت رد فعل الجماهير بعودتي إلى التدريبات عقب مشاركتي بعد غياب طويل وهو أمر رائع".

وتابع :"حب جماهير النادي الأهلي لي يجعلني أقاتل في التدريبات".

وزاد:"لدي الدافع الكبير من أجل العودة إلى الفريق مرة أخرى، وأسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني للفريق".