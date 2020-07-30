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رياضة | قائد الأهلي التاريخي: تصريحات فاروق جعفر قللت من الزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائد الأهلي التاريخي: تصريحات فاروق جعفر قللت من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شادي محمد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فاروق جعفر ذو قيمة كبيرة في كرة القدم ومن الوارد أن يخطأ لكن لا يتم دبحه بسبب بعض تصريحاته الأخيرة.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة"Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي تعرض لظلم كبير في التحكيم ببعض المباريات الإفريقية وأبرزها واقعة "يد انرامو" والعرجون وكانت في مباريات حاسمة ونهائيات.

وتابع أن الأهلي أكثر الأندية تعرضاً للظلم التحكيمي خلال السنوات الماضية لكن تصريحات فاروق جعفر قللت من نادي الزمالك أكثر من أي نادي آخر.

ويذكر أن بطولة ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس وستنطلق فى السادس من أغسطس المقبل.

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