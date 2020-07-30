رياضة | كهربا: أسعى للظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كهربا: أسعى للظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القجم بالنادي الأهلي، إنه كان جاهزا للعودة للتدريبات من جديد على الرغم من أزمة كورونا وتوقف النشاط.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي :"على المستوى البدني أصبحت أفضل وكنت أخوض تدريبات قوية خلال توقف الدوري".

وتابع :"أسعى للظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة ومساعدة فريقي في الفترة المقبلة".

وكان كهربا قد انضم إلى النادي الأهلي في يناير الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.