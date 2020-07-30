رياضة | الأهلي يكذب خبر سحب شارة القيادة من أحمد فتحي بطريقته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكذب خبر سحب شارة القيادة من أحمد فتحي بطريقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار خبر سحب شارة القيادة من أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز، الجدل خلال الساعات الماضية.

وهو ما نفاه الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعدما ظهر أحمد فتحي في الشوط الثاني من مباراة الأحمر الودية أمام الجونة والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وهو يحمل شارة القيادة.

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وحقق الأهلي الفوز بخماسية مقابل هدفين أمام الجونة، والتي أقيمت على أرضية ملعب مختار التتش.

وكان كشف أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، عبر برنامجه الإذاعي، أمس الثلاثاء، أن الأهلي يجهز قرارًا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي.

يشار إلى أن فتحي رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ثم أعلن رحيله إلى بيراميدز، على أن ينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.