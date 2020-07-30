رياضة | رسميًا...نادي منتخب السويس يجدد تعاقده مع مديره الفني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا...نادي منتخب السويس يجدد تعاقده مع مديره الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة إسماعيل بدرة، تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي "أشرف خضر" ومنحه الثقة مع الفريق من جديد بدوري القسم الثاني.

حيث يمتد عقد أشرف خضر المدير الفني للفريق حتي عام "2021" لتأهيل الفريق للمنافسة علي الصعود لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يشارك الفريق في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وجاء قرار مجلس إدارة الفريق بتجديد عقد المدير الفني نظرًا لتطور مستوي الفريق في منافسات المجموعة الأولي بدوري الدرجة الثانية، والمنافسة علي خطف بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

وشهد الفريق تطور في أداء اللاعبين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفع مجلس الإدارة لتجديد الثقة في المدير الفني مرة أخري.

الجدير بالذكر أن يحتل نادي منتخب السويس في جدول ترتيب المجموعة الأولي "مجموعة القاهرة" بدوري المظاليم، المركز الخامس برصيد "25" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.