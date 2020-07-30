الامارات | ختام صيف الشارقة الافتراضي بمشاركة 1300 منتسب

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام صيف الشارقة الافتراضي بمشاركة 1300 منتسب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات وأنشطة صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»، الذي أختتم أول من أمس، مشاركة نحو 1300 منتسب على مستوى الإمارة الباسمة، وتم تكريم 35 فائزاً بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي.

وقال بيان صحافي: «لاقى البرنامج، الذي نظمه المجلس وأنديته، عبر برنامج الاتصال المرئي (ويبكس) بمشاركة منتسبين من عمر ثمانية إلى 12 عاما من كلا الجنسين، نجاحاً مميزاً».

وقال عيسى هلال الحزامي: «حقق المعسكر أهدافه بشكل عام، حيث حرص المجلس على إقامة نسخة هذا العام عن بُعد، ومتابعة التفاعل الكبير للمنتسبين، والتجاوب مع الأنشطة والفعاليات الأسبوعية، ونشكر أولياء الأمور على حرصهم لإشراك أبنائهم في هذا البرنامج، استثماراً لأوقات فراغهم، نظراً إلى انتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية، ما يعزز الأهداف التي أقيمت من أجلها الفعالية، كما نشيد أيضاً بالمؤسسات والجهات المتعاونة ودورها الفاعل في اختيار الأنشطة والفعاليات بنجاح، إلى جانب مشاركات أندية الإمارة الباسمة».

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