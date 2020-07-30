الامارات | هالاند: دورتموند قادر على التتويج بالدوري الألماني الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند: دورتموند قادر على التتويج بالدوري الألماني الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم بوروسيا دورتموند، إرلينغ هالاند، إنه يرى أن الفريق يتمتع بالقدرة على التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الموسم المقبل، مضيفاً أنه يتطلع إلى تسجيل عدد أكبر من الأهداف. وأضاف هالاند، في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية نشرتها أمس: «لدينا القدرة لنصبح الأبطال، لكن الحديث بهذا الشأن ليس كافياً وحده». وتابع: «هدفي هو التتويج بالألقاب مع دورتموند، والاحتفال بنجاح ضخم مع مشجعينا».

وكان النجم النرويجي هالاند (20 عاماً) قد انضم إلى دورتموند يناير الماضي، وسجل 13 هدفاً، للفريق الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز الثاني بالبوندسليغا، خلف البطل بايرن ميونيخ.

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