الامارات | المربوعي: أتمنى صعود دبا الحصن والانضمام لمنتخب عمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن المربوعي: أتمنى صعود دبا الحصن والانضمام لمنتخب عمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت إدارة نادي دبا الحصن مع اللاعب العماني محمد المربوعي، قادماً من الشارقة لموسم واحد على سبيل الإعارة، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتم قيده ضمن فئة المواليد.
وقال المربوعي لـ«الإمارات اليوم»: «سأجتهد من أجل تقديم أفضل أداء خلال التدريبات والمباريات من أجل صعود دبا الحصن لدوري الخليج العربي، وأتمنى الانضمام للمنتخب العماني انطلاقاً من دبا الحصن، وأن أظفر بلقب هداف الدرجة الأولى».
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