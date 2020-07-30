الامارات | 10 مستجدات في موسم 2020-2021.. أهمها خروج المغلوب في «الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مستجدات في موسم 2020-2021.. أهمها خروج المغلوب في «الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت جائحة «كورونا» نفسها على الموسم الجديد 2020-2021، المقرر أن ينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، وأجبرته على العديد من التغيّرات التي طالت المسابقات المحلية، بما فيها بطولة الرديف دون 21 عاماً، على العكس من حالة الاستقرار الفني على مقاعد البدلاء، التي تشهد حضور 10 مدربين سبق ظهورهم في الموسم الماضي، بينما كانت التغيّرات قاصرة على أربعة مدربين فقط.

وتقف النسخة 13 من دوري المحترفين أمام العديد من المفارقات، أبرزها فشل الأندية في التعاقد مع صفقات «سوبر» ترضى طموحات جماهيرها، في الوقت الذي ستكون فيه مطالبة بإجراء خمسة تغييرات خلال المباراة الوحدة، واللعب من دون حضور جماهيري، فيما يساند الحظ الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا لتكرار ظهورها في البطولة ذاتها، بعد إلغاء نتائج الموسم الماضي.

للإطلاع على أبرز 10 مستجدات يشهدها الموسم الجديد، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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