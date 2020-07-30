الامارات | دبا الفجيرة يجدّد لباتو ويتعاقد مع المازمي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يجدّد لباتو ويتعاقد مع المازمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة، في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تجديد عقد اللاعب أحمد راشد (باتو) للموسم السابع على التوالي، كما تعاقد النادي مع اللاعب محمد يعقوب المازمي قادماً من نادي الإمارات، لتمثيل النادي في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

من جهة أخرى، يتجمع الفريق في الثالث من أغسطس المقبل تمهيداً لتدشين التدريبات استعداداً للموسم الجديد.

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