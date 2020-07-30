الامارات | «تشافي الوصل» يعود إلى كرة القدم بعد توقف إجباري بسبب والده

شكرا لقرائتكم خبر عن «تشافي الوصل» يعود إلى كرة القدم بعد توقف إجباري بسبب والده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد لاعب الوصل السابق، خليفة عبدالله، إلى كرة القدم، بعد فترة توقف امتدت عاماً ونصف العام ابتعد خلالها عن الملاعب، بعدما تعاقد رسمياً مع نادي العربي في دوري الدرجة الأولى، إذ سيخوض اللاعب الملقب بـ«تشافي الوصل»، بسبب طريقة لعبه التي كانت تشبه نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق تشافي هيرنانديز، تجربته الأولى منذ رحيله عن صفوف عجمان في 2018.

وقال عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر إدارة النادي العربي، بعدما أنهت إجراءات التعاقد معي في أقل من 24 ساعة، بعدما علمت برغبتي في العودة إلى اللعب»، موضحاً: «ابتعدت خلال الفترة الماضية بسبب مرض والدي، وحاجته لوجودي إلى جواره، ورغم أنني وقعت رسمياً في الموسم الماضي لنادي الفجيرة، إلا أنني فسخت العقد بسبب عدم قدرتي على الابتعاد عن والدي».

وأضاف: «رغم أنني نشأت في نادي الوصل، ولعبت لناديي الشباب وعجمان، لكنني أرى أن تجربتي مع النادي العربي هي التحدي الأكبر بالنسبة لي، إذ تحدثت مع زملائي اللاعبين بأن هدف الفريق في الموسم المقبل يجب أن يكون التأهل إلى دوري الخليج العربي».

وتابع: «رغم صعوبة المهمة، إلا أن الفريق قادر على تحقيق هذا الهدف، من خلال الاجتهاد، وخوض جميع المباريات بتركيز كبير، والإيمان بقدرة (القيواني) على التأهل إلى دوري المحترفين».

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وأشار خليفة عبدالله إلى أنه استعد جيداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات، وقال: «عندما قررت العودة إلى كرة القدم، بدأت بالفعل خوض تدريبات قوية على مدار آخر ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق رياضتي الدراجات والركض على البحر، ما أسهم في ارتفاع لياقتي البدنية، وأصبحت أحتاج فقط إلى خوض المباريات، واستعادة حساسية الملعب، خصوصاً أنني رغم فترة التوقف الطويلة إلا أنني حافظت على وزني بشكل جيد جداً».

وختم تصريحاته قائلاً: «أتمنّى الشفاء لوالدي، وأوجه رسالة إلى اللاعبين وجميع الأشخاص، وهي أنه لا يوجد أهم من الوالد والوالدة، إذ إنهما الأهم في حياة أي شخص».

• خليفة عبدالله يستعد لخوض تجربته الأولى منذ رحيله عن صفوف عجمان في 2018.

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