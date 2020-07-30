الامارات | أوسو يعود إلى تدريبات عجمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن أوسو يعود إلى تدريبات عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن لاعب عجمان الغاني ويليام أوسو، عاد إلى تدريبات الفريق بعدما أنهى فترة الحجر الصحي عقب عودته من بلاده.
وقال: «سيلتحق أوسو بالبرتغالي ديوغو أمادو، الذي وقع أول من أمس، على عقد انضمامه للبرتقالي لموسم واحد قابل للتجديد، فيما ينتظر الجهاز الفني وصول البرازيلي فاندير فييرا إلى الدولة».
واختتم عجمان معسكره التدريبي المغلق في دبي أمس، إذ سيحصل اللاعبون على راحة يومين قبل بدء المرحلة الثانية من الإعداد.
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