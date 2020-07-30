الامارات | ميرزا يشارك في سباق إسبانيا ضمن فريق من 7 درّاجين

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا يشارك في سباق إسبانيا ضمن فريق من 7 درّاجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد يوسف ميرزا، حامل لقبي البطولة الإماراتية لسباقات الطرق، وبطولة السباقات ضد الزمن، للمشاركة مع فريق الإمارات في سباق «سيركيتو دي جيتسو»، الذي يقام في إقليم الباسك شمال إسبانيا في الثاني من أغسطس المقبل.

وقال بيان صحافي: «يشارك ميرزا في سباق 181كم ضمن تشكيلة تضم سبعة درّاجين سيقدمون دعمهم لنجم الفريق فيرناندو جافيريا المتخصص بسباقات السرعة، حيث يقام السباق على مسار مستوٍ نسبياً ينتهي بسباق سرعة يناسب مهارات جافيريا، الذي يأمل أن يهيمن على السباق، ويحقق فوزاً مميزاً يستهل به عودته إلى السباقات».

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وتعليقاً على مشاركته، قال يوسف ميرزا: «سعيد بعودتي، أخيراً، إلى السباقات، لقد عملت جاهداً خلال فترة الحجر الصحي على التدريب داخل المنزل، وتمكنت من الخروج إلى الطرق للتدريب وبناء لياقتي، كما شاركنا في معسكر تدريبي متميز في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي، لذا فأنا واثق بأن الفريق يتمتع بالتركيز والقوة والقدرة التنافسية للمشاركة في سباق (سيركيتو دي جيستو)».

ويقود التشكيلة كل من مدير الفريق جوكسان ماتين فيرنانديز (إسبانيا)، والمدير الرياضي نيل ستيفنز (أستراليا)، وتضم كلاً من فيرناندو جافيريا (كولومبيا)، يوسف ميرزا (الإمارات)، خوان سيباستيان مولانو (كولومبيا)، كريستيان مونيوز (كولومبيا)، إيفو أوليفييرو وروي أوليفييرو (البرتغال)، وماكس ريتشيزي (الأرجنتين).

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