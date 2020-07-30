الامارات | العين يتعاقد مع فهد حديد وإبراهيم الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعاقد مع فهد حديد وإبراهيم الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، التعاقد مع لاعب الوسط فهد حديد (27 عاماً)، وحارس المرمى إبراهيم الكعبي (27 سنة)، لقيدهما ضمن قائمة الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد.

ورحب المدير الفني للعين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، باللاعبين الجديدين، مؤكداً في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «رفعت تقريري إلى اللجنة الفنية للاحتراف، حول احتياجات المرحلة قبل الانخراط في مرحلة التحضيرات للموسم الجديد، وندرك جيداً حجم التحديات التي تنتظرنا على الصعيدين المحلي والقاري، ونعمل على وضع الفريق في أفضل درجات الجاهزية وتعزيز الصفوف وفقاً لمتطلبات المرحلة».

وأضاف: «إبراهيم وفهد من اللاعبين المواطنين الجيدين، وكما تعلمون في الموسم الجديد التحديات كثيرة وقوية، لذلك نسعى إلى تعزيز الصفوف بعناصر مميزة، وفي حراسة المرمى لدينا ثلاثة لاعبين، هم خالد عيسى ومحمد سعيد بوسندة وحمد المنصوري، ولأننا في حاجة لأربعة حراس تعاقدنا مع إبراهيم، وكذلك نحتاج لفهد الذي يتمتع بالإمكانات الجيدة».

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وأعرب بيدرو، عن أمنياته بالتوفيق للاعبين إبراهيم الكعبي، وفهد حديد، والانسجام سريعاً مع زملائهما ومنظومة اللعب في الفريق.

من جهته، قال فهد حديد: «العين نادٍ كبير وسعيد جداً بالانضمام إلى قائمة (الزعيم)، والحصول على شرف الدفاع عن شعار أفضل من يمثل الدولة في المواجهات الخارجية».

من جانبه أعرب حارس المرمى إبراهيم الكعبي، عن بالغ شكره وتقديره، لإدارة نادي العين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصه، مؤكداً: «سأعمل على إظهار أفضل ما لديّ من أجل الظهور المشرف في الدفاع عن شعار العين».

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