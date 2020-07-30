الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب
بدا اللاعب حزيناً وهو يغادر ناديه الذي نشأ وترعرع فيه، إلى نادٍ آخر بعد انتهاء عقده مع ناديه الأصلي، الذي لم يجدد له رغم أنه كانت لديه طموحات كبيرة يرغب في تحقيقها مع ناديه السابق.
«واتس أب»
طلب مدير أحد الأندية من الصحافيين التواصل معه عن طريق «واتس أب»، مشيراً إلى أنه يرغب في توثيق المحادثات والتصريحات الصحافية، لضمان نشرها بالصورة التي ذكرها.
عودة
احتفل لاعبو الجزيرة بالظهور الأول لزميلهم أحمد ربيع، الذي غاب عن كرة القدم منذ عام 2019، بعد أن ارتطم في عمود الإنارة خلال مباراة وديه لفريقه أمام الإمارات.
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