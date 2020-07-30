الامارات | تقريب موعد طواف فرنسا لتفادي الصدام مع أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن تقريب موعد طواف فرنسا لتفادي الصدام مع أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الثلاثاء، عن تقديم موعد انطلاق طواف فرنسا لعام 2021 إلى 26 يونيو، من أجل السماح للدراجين بالمشاركة في سباق جبل فوجي، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في اليابان. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد: «لتجنب تداخل سباقات الدراجات الهوائية في الأولمبياد (24، 25 و28 يوليو) مع طواف فرنسا (الذي كان مقرراً بين 2 و25 يوليو)، سينتهي طواف فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، التي تسبق انطلاق الألعاب الأولمبية». وتسبب فيروس كورونا المستجد في إرجاء أولمبياد طوكيو من العام الجاري، إلى الصيف المقبل، حيث سينطلق في 23 يوليو 2021، ويستمر حتى الثامن من أغسطس. وكان من المقرر أن ينطلق طواف فرنسا 2021 من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، إلا أن عمدة المدينة طالب، الأسبوع الفائت، بتعديل كي لا يصطدم ذلك مع استضافة المدينة لأحداث رياضية أخرى، مثل: كأس أوروبا في كرة القدم.

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