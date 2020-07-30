الامارات | الرابطة تناقش مقترحات توزيع عوائد الأندية استعداداً للعمومية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تناقش مقترحات توزيع عوائد الأندية استعداداً للعمومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين خلال اجتماعه الدوري، أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، برئاسة عبدالله الجنيبي، مقترحات توزيع عوائد الأندية عن الموسم المُلغى (2019-2020) والموسم المقبل (2020-2021)، استعداداً لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «تم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق والاطلاع على تقرير الإنجاز، ومناقشة الاستعدادات لاجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2020 والمقرر عقده في 13 أغسطس 2020».

وأضافت: «كما استعرضت الإدارة التنفيذية بالرابطة مقترحات التعديلات على لوائح ترخيص الأندية في دورتها المقبلة 2021-2022 والتي اعتمدها مجلس الإدارة».

من جهة أخرى، أعلنت رابطة المحترفين عن بداية المرحلة الثانية من برنامجها لـ«حماية الأطفال» الذي يهدف لتحقيق الالتزام بحقوق الأطفال في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة وسليمة، ويسعى لجعل حماية الأطفال أولوية لجميع الأندية المحترفة.

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وقالت الرابطة إنها «أطلقت هذا البرنامج في 28 من مايو الماضي لتصبح أول جهة في الشرق الأوسط تنفذ هذه المبادرة التي تتم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية».

وأوضحت أن «المرحلة الثانية من البرنامج ستشهد تخصيص (ضابط حماية الأطفال) في كل من الأندية الـ14 في دورينا، وتدريبهم على مهارات حماية الأطفال داخل النادي».

وأكملت: «ستنطلق المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأطفال في 31 أغسطس بالتعاون مع وزارة الداخلية، إذ سيشهد إقامة دورات تدريبية إجبارية لجميع العاملين في الأندية ممن يتعاملون مع الأطفال، وتشمل هذه الدورات معلومات أساسية عن قوانين حقوق الطفل في الإمارات، وأنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وأمثلة لذلك في كرة القدم، بالإضافة إلى شرح مراحل نمو وتطور الطفل وتدريب العاملين في الأندية على طرق التبليغ عن الانتهاكات».

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