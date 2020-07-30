شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكا المفتوحة» تثير مخاوف موراى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال آندى موراى إنه لا يزال يشعر بتخوف من السفر إلى نيويورك للمشاركة فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وسط جائحة كوفيد-19، لكن المصنف الأول على العالم سابقا قال إنه مستعد ذهنيا لخوض البطولة الكبرى.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد-19 فى العالم، وأعلنت أكثر من 50 ألف حالة يوميا فى آخر سبعة أيام.

ومن المنتظر انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة فى 31 أغسطس المقبل بدون جماهير وسط إجراءات مشددة لتجنب العدوى.

وقال موراى لوسائل إعلام بريطانية «قبل أربعة أو خمسة أسابيع شعرنا بشكوك حول المشاركة لكن من الناحية الذهنية نحتاج للبدء فى الاستعداد والتخطيط».

وأضاف «إذا لم يحدث ذلك سيختلف جدول التدريبات وإعادة التأهيل لكننى من الناحية الذهنية أخطط للعب».

وعاد موراى، الفائز بثلاثة ألقاب فى البطولات الأربع الكبرى للفردى، من فترة إصابة استمرت سبعة أشهر وشارك فى مسابقة خيرية نظمها شقيقه جيمى الشهر الماضى. وتابع «المسألة تتعلق بالسفر وربما نتخوف قليلا من ذلك. أتمنى إقامة بطولة أمريكا لكن إذا لم يحدث ذلك سأتأقلم مع الأمر». واختتم «لا أقول إنه يجب إقامتها ولكن إذا كانت الظروف آمنة فنحن بحاجة لإعادة المنافسات».

على جانب آخر، أعلنت إدارة أعمال لاعبة التنس الألمانية، أنجيليك كيربر، المصنفة الأولى سابقا، اليوم الإثنين، عن عودتها إلى مدربها السابق توربين بيلتز.

وكانت كيربر أنهت فترتها السابق مع بيلتز، فى عام 2017، بعدما عانت من العديد من النتائج السلبية، التى أعقبت فوزها ببطولتى أستراليا وأمريكا المفتوحة، ووصولها إلى قمة التصنيف العالمى فى العام السابق.

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وفازت كيربر بثالث بطولة لها، من بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، فى ويمبلدون عام 2018، تحت قيادة البلجيكى ويم فيسيت، قبل انفصالهما فى نهاية العام.

ومنذ ذلك الحين، تولى مسؤولية تدريبها كل من راينر شوتلر وديتر كيندلمان، قبل عودتها إلى بيلتز.