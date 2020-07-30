شكرا لقرائتكم خبر عن «أرثر» يثير أزمة مدوية فى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب أرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، المقرر انتقاله بعد نهاية الموسم عن التواجد فى ناديه الكتالونى.

وكشفت صحيفة سبورت غياب اللاعب دون إذن من النادى، وطلب برشلونة بشكل رسمى حضور اللاعب وإما مقاضاته. وأشار التقرير إلى أن أرثر أبلغ برشلونة هاتفيا نيته عدم العودة مع الفريق واستكمال الموسم بعد بيعه بالفعل إلى يوفنتوس، وكان أرثر قد انتقل إلى يوفنتوس فى صفقة شهدت انضمام ميراليم بيانيتش إلى برشلونة. وأضاف التقرير أن أرثر كان قد أبلغ النادى، وحقق الإثنين الماضى، تهديده بعدم الحضور لاختبار فيروس كورونا دون إذن، كما هدد نادى برشلونة بمقاضاة اللاعب بسبب عدم التزامه بالتعاقد واستكمال الموسم.

ويتبقى لبرشلونة مباريات دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، والبداية يوم 7 أغسطس بمواجهة نابولى فى إياب ثمن النهائى، حيث سيعانى الفريق الكتالونى من نقص عددى فى قائمته عند مواجهة نابولى إذا غاب أرثر.

ومن المنتظر أن يغيب عثمان ديمبيلى بسبب عدم تعافيه من الإصابة مع شكوك بلحاق كليمنيه لينجليه، مدافع الفريق المصاب.

فى سياق آخر، عاد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى إلى مدينة برشلونة، بعد قضائه عطلة قصيرة مع عائلته فى جزيرة إيبيزا، برفقة زميله النجم الأوروجويانى لويس سواريز، بعد نهاية منافسات الموسم الحالى من الدورى الإسبانى، الذى توج به فريق ريال مدريد للمرة الـ34 فى تاريخه. ويستعد ميسى للعودة إلى تدريبات برشلونة، من أجل خوض باقى منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث سيواجه يوم 8 أغسطس المقبل نظيره فريق نابولى الإيطالى، فى إياب دور الـ16 من المسابقة. وكان كل من ميسى وسواريز اختار قضاء العطلة مع عائلتيهما، على متن يخت فاخر، فى مدينة إيبيزا، حيث يصل قيمة إيجار اليخت فى اليوم الواحد إلى 7500 يورو، وفى الأسبوع 49 ألف يورو.

وأضافت الصحيفة أن اليخت الفاخر الذى يقضى عليه نجمى البارسا العطلة، يحتوى على 4 كبائن، ومقصورة تشمس اصطناعى والعديد من الألعاب المائية للصغار.

وكان الفريق الكتالونى قد خسر لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، لصالح الغريم التقليدى ريال مدريد، والذى توج به للمرة الـ34 فى تاريخه.

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جدير بالذكر أن ميسى توج بلقب هداف الليجا هذا الموسم، برصيد 25 هدفا، للمرة السابعة فى تاريخه، ليمتلك الرقم القياسى، متفوقا بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، صاحب الـ21 هدفا.