شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية مستحقات الاتحاد لدى «برزينتيشن».. ومنحها حق تسويق VAR والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بتسوية الأزمة التي حدثت مؤخرا مع شركة «برزينتيشن سبورت» الشركة الراعية لحقوق الاتحاد، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد وقيادات الشركة وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقا بين عمرو الجنايني، وزكي عبدالحميد، العضو المنتدب للشؤون التجارية للشركة على تسوية المستحقات السابقة، ما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.
كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما، حيث توصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة.
كان الاتحاد المصري سبق أن أعلن عن تحمله لنفقات تقنية VAR بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.
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