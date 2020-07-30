شكرا لقرائتكم محامي فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلي ومعاونيه بفائدة 5% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف البرتغالي جونزالو الميدا محامي البرتغالي فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، عن أن دعوى فيريرا ومعاونيه ضد الزمالك بدأت منذ 2015 وتم تأكيد قرار تغريم الزمالك من اللجنة الانضباطية بالفيفا.
قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أن تايم على قناة أون تايم سبورتس : القرار النهائي منح فيريرا ومساعديه والسماح لهم بتلقي تعويضا ماليا من الزمالك والذي كان ينبغي دفعه منذ 2018.
شدد على أن الزمالك قام بتحويل الأموال ولكن استغرق الزمالك وقتا طويلا لدفع هذه الأموال لكن في النهاية تم دفعها بالفوائد وانهاء القضية، كما أن العقوبة تتضمن سداد الزمالك 5% فائدة عن كل سنة منذ 2015.
أضاف أن الزمالك تقدم بعدة قرارات للمحكمة الرياضية ضد قرار الفيفا وكلا الاستئنافين تم رفضهما.
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