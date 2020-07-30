شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر استمرار 5 ناشئين مع الفريق الأول حتي نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار 5 ناشئين مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتي نهاية الموسم الحالي، بعد تألق الناشئين في معسكري برج العرب اللذان خاضهما الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري بمواجهة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

وأبلغ كارتيرون جهازه المعاون باقتناعه بامكانيات حسام اشرف واسامة فيصل وياسين مرعي وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد، مؤكدا ان اللاعبين الخمسة سينجحون في تعويض الغيابات في قائمة الفريق ما بين رحيل بو طيب والنقاز وكهربا وكذلك الإصابات في الفريق مثل محمود عبد العزيز زيزو ، ومن المنتظر ان يمنح كارتيرون الفرصة الرسمية للاعبين الـ 5 خلال مباريات الدوري وذلك لتجهيزهم لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها سبتمبر المقبل.

من ناحية اخري أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خضوع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، ومصطفى محمد لاعبو الزمالك لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية.

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أضاف أسامة أن الثلاثي شعروا بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة اليوم الودية للفريق أمام طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروجهم للاطمئنان عليهم .

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن الفريق سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المعسكر المغلق المقررة إقامته اعتبارا من يوم السبت المقبل ببرج العرب في الإسكندرية.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارا من يوم السبت المقبل وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.