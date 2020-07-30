شكرا لقرائتكم شوقى السعيد: محمد صلاح جابلى "سماعات" هدية.. والأهلى دمر الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول متواضع جدا وأهداه هدية في عيد ميلاده اثناء تواجدهم مع المنتخب في بوتسوانا.

وقال شوقى السعيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة": "محمد صلاح في كل معسكر بيكون عارف أعياد ميلاد اللاعبين وبيجيب هدية لكل لاعب يوم عيد الميلاد، وجابلى سماعة هدية "هاند فرى" فأحمد الشناوى أشار عليه يجيب لى سماعات كبيرة وكنا في معسكر بوتسوانا، وجيت به من المطار فشلت تريقة كبيرة أنى جايب مروحة من ليبيا وفى صحفى خدنى صورة وبيقولى ايه ده قولتله جايب قرد من بوتسوانا بهزار فنزلت في الجرايد".

وأضاف نجم الزمالك والإسماعيلى السابق: "أن نادى الأهلى دمر فريق الإسماعيلى بعد 2002، لأن الدراويش كانت فرقة كبيرة لا يستطيع أحد هزيمتها، فخد منها محمد بركات وعماد النحاس وأحمد فتحى وكل اللاعبين، بسيناريو واحد هو الاحتراف في الخارج والعودة على الأهلى".

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وأوضح شوقى السعيد: "أبو الدبابيس إشاعة كبيرة طلعت عليا في مباراة الأهلى أمام الجونة، ومفيش حاجة حقيقية وكمان أنى بخربش وبضرب وكل ما في الأمور أنى بدخل قوى في الملعب".

وأوضح مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق: "شوقى غريب من المدربين اللى مش بتقول على التشكيل اللى قبل المباراة على طول وكنت عامل حسابى أنى مش هلعب مع المنتخب وكل اللاعبين كانت بتقول تشكيل ولم أتواجد في أي تشكيل فيهم فمعرفتش أنام طول الليل وتانى يوم لقيت نفسى أساسى وكان الشوط الأول كارثى".