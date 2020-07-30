شكرا لقرائتكم الجنايني: ليس لدينا أطماع فى الجبلاية.. ومسحات القسم الثانى بعد العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة : إن تصفية النوايا وراء النجاحات التي حققتها اللجنة الخماسية في ادارتا لاتحاد الكرة، مشددا: أنا لا أعمل لوحدي ومعايا أشخاص أتشرف بالتواجد معهم .

أوضح الجنايني، في تصريحات لبرنامج "ملعب أن تايم على قناة أون تايم سبورتس أن الاتحاد المصري سيتسلم أحدث تقنيات الفار بعد 3 سنوات من الآن ، ووعدنا بتطبيق تقنية الفيدو في وقت قياسي وأوفينا بالوعد.

تابع: فترة عملنا في اتحاد الكرة حتى يوم 30 يونيو وأنا جئت منصبي بتكليف لو أبلغونا بانتهاء مهمتنا سنرحل ولو أبلغونا بالتمديد نحن مستمرين في عملنا واللجنة رهن اشارة الدولة وهدفها مصلحة الرياضة المصرية وليس لنا أية أطماع.

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وأضاف: سنبدأ المسحات الطبية لدوري الدرجة الثانية بعد عيد الأضحى مباشرة ومسحات دوري الدرجة الثالثة والرابعة بعدها بأسبوع واتجاهنا استئناف المسابقات المحلية بكل درجاتها.

أردف أن الجمعية العمومية القادمة ستكون 95 نادي حيث أن الاتحاد الدولي اشترط بعض المتطلبات في الاندية التي تشكل الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم انشاء روابط لكل دوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة وارابعة بذمة مالية مستقلة.