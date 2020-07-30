شكرا لقرائتكم الإنتاج: 6 لاعبين لازالت عيناتهم إيجابية.. وغرامة على من يصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربيأن هناك 6 لاعبين تتبقى عينتهم ايجابية ولكن حالتهم مستقرة في صفوف الانتاج بينما الباقي تحولت عينتهم إلى سلبية.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أن تايم على قناة أون تايم سبورتس :اصابات كوروونا أخلت ببرنامج اعداد الانتاج الحربي بعد غياب المدير الفني مدة 10 أيام والغاء كل المباريات الودية.

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كشف أن ناديه طالب بتأجيل أول مباراتين للانتاج الحرب بالدوري بشكل ودي بسبب اصابات كورونا، كما طالب بمراعاتنا في لعب الدوري خاصة أنه لدينا 2 حراس مرمى مصابين بكورونا.

شدد على أن أي لاعب يصاب بورونا مجددا ستوقع عليه عقوبة مالية.