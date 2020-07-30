شكرا لقرائتكم الإنتاج: 6 لاعبين لازالت عيناتهم إيجابية.. وغرامة على من يصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربيأن هناك 6 لاعبين تتبقى عينتهم ايجابية ولكن حالتهم مستقرة في صفوف الانتاج بينما الباقي تحولت عينتهم إلى سلبية.
قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أن تايم على قناة أون تايم سبورتس :اصابات كوروونا أخلت ببرنامج اعداد الانتاج الحربي بعد غياب المدير الفني مدة 10 أيام والغاء كل المباريات الودية.
كشف أن ناديه طالب بتأجيل أول مباراتين للانتاج الحرب بالدوري بشكل ودي بسبب اصابات كورونا، كما طالب بمراعاتنا في لعب الدوري خاصة أنه لدينا 2 حراس مرمى مصابين بكورونا.
شدد على أن أي لاعب يصاب بورونا مجددا ستوقع عليه عقوبة مالية.
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