شكرا لقرائتكم شوقى السعيد: أبو الدبابيس دى إشاعة من مباراة الأهلى والجونة وليس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، أن لقب "أبو الدبابيس" إشاعة كبيرة خرجت عليا بعد مباراة الأهلى مع الجونة وليس مع الزمالك.

وقال شوقى السعيد في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة": "أبو الدبابيس إشاعة كبيرة طلعت عليا في مباراة الأهلى أمام الجونة، ومفيش حاجة حقيقية وكمان أنى بخربش وبضرب وكل ما في الأمور أنى بدخل قوى في الملعب".

وأوضح مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق: "شوقى غريب من المدربين اللى مش بتقول على التشكيل اللى قبل المباراة على طول وكنت عامل حسابى أنى مش هلعب مع المنتخب وكل اللاعبين كانت بتقول تشكيل ولم أتواجد في أي تشكيل فيهم فمعرفتش أنام طول الليل وتانى يوم لقيت نفسى أساسى وكان الشوط الأول كارثى".

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تعرض شوقى السعيد مدافع الزمالك والاسماعيلى السابق لأزمة صحية استدعت ذهابه للمستشفى حيث نشر اللاعب عبر حسابه على فيس بوك صورته أثناء وضع الاكسجين له من الطبيب المعالج معلقاً : " الحمد لله" ، وفى وقت سابق أكد شوقى السعيد، أن إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر السابق هو أفضل مدافع فى تاريخ الكرة المصرية، وكتب السعيد عبر حسابه على فيس بوك، "أفضل مدافع فى تاريخ مصر كلاعب وليس أرقام إبراهيم سعيد متفقين".