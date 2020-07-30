شكرا لقرائتكم كهربا: "لن أرحل عن الأهلى حتى لو هشيل كور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات.
أكد كهربا خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده في النادى الأهلى لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء .
وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا:" ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكنى راضى في الأهلى وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".
أضاف عن علاقته بالجماهير :" عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق رأسى وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى".
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.
وأدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر، وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.
وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تخوض كل مجموعة فقرات من التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.
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