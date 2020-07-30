شكرا لقرائتكم كهربا: "لن أرحل عن الأهلى حتى لو هشيل كور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات.

أكد كهربا خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده في النادى الأهلى لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء .

وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا:" ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكنى راضى في الأهلى وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".

أضاف عن علاقته بالجماهير :" عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق رأسى وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى".

Advertisements

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.

وأدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر، وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تخوض كل مجموعة فقرات من التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.