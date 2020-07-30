شكرا لقرائتكم عمرو السولية: عودة كهربا للأهلى طيرتنا من الفرحة واسألوا العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن جميع اللاعبين شعروا بالسعادة بعودة محمود عبد المنعم كهربا لبيته القلعة الحمراء موضحا أن "الفولت" يعد إضافة قوية للفريق.
أكد السولية في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى :" كنا مبسوطين برجوع كهربا لبيته للنادى الأهلى حتى العمال وننتظر منه الكثير".
تابع:" كهربا من اللاعبين المميزين وننتظر منه الكثير ليقدمه للقلعة الحمراء وأتمنى له التوفيق في الفترة القادمة".
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.
وأدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر، وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.
وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تخوض كل مجموعة فقرات من التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.
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