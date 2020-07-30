شكرا لقرائتكم غدا.. تدريب "online" للاعبي حرس الحدود للحفاظ على لياقة اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض لاعبو فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم المران غدا عبر "online " وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز .

كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود نتيجة المسحة السادسة الخاصة بفيروس كيورونا للاعبى الفريق والتي جاءت سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وأوضح محمد حليم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه تم عودة جميع لاعبى الفريق المصابين والاستعانة بهم خلال المباريات الودية التي خاضها أستعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.

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ويلاقى حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب استاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة.

وحقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في أحراز هدفى اللقاء بالدقيقة 28 و32 من عمر الشوط الثانى وتعد مباراة الاتحاد السكندرى اليوم التجربة الثانية للفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين، الأولى تقام غدًا الأحد فى تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساءً باستاد المكس، ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الأخضر.