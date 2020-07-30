شكرا لقرائتكم كهربا: عقيدة الأهلى المكسب ولا نعرف الخسارة أو التعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن نجوم النادى الأحمر لديهم عقيدة راسخة في أدمغتهم بالبحث عن المكسب في المباريات مؤكدا أنهم لا يعرفون الخسارة أو التعادل.

وتحدث كهربا خلال حواره مع قناة الأهلى عن ما إذا كان فريقه قد حسم الدوري أو لا قائلا:" البطولة ما زالت في الملعب والأهلى دائما لا يتحدث عن حسم الأمور إلا فى نهايتها ونأخذ مباراة بمباراة".

وعن دوري أبطال أفريقيا قال:" أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى وإسعاد جماهير القلعة الحمراء".

وكشف كهربا علاقته بزميله صالح جمعة قائلا:" عندما أحضر إلى التدريبات أجد صالح ليأخذنى ونذهب إلى الجيم سويا" مختتما:" صالح خسر الكثير من وزنه ولديه رغبة قوية في العودة".

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الأهلي الودية.

وأدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية وجلسة علاج طبيعي في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر، وأدى محمود جانبًا جديدًا من التدريبات بالجري على الرمل لمدة ٣٠ دقيقة، وذلك لزيادة الأحمال البدنية للاعب الذي يؤدي مرحلته الأخيرة من التأهيل.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ومساعده ديفيد سيزا على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تخوض كل مجموعة فقرات من التدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.