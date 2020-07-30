شكرا لقرائتكم هالاند: دورتموند قادر على كسر هيمنة بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى إرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أن فريقه يتمتع بالقدرة على التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المقبل، مضيفا أنه يتطلع إلى تسجيل عدد أكبر من الأهداف.

وأضاف هالاند في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية نشرتها يوم الأربعاء: لدينا القدرة لنصبح الأبطال، ولكن الحديث بهذا الشأن ليس كافيا وحده، هدفي هو التتويج بالألقاب مع دورتموند والاحتفال بنجاح ضخم مع مشجعينا.

وكان النجم النرويجي هالاند (20 عاماً) قد انضم إلى دورتموند في يناير الماضي وسجل 13 هدفا للفريق الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز الثاني بالبوندسليغا خلف البطل بايرن ميونخ.