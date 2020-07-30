شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وتعليق تدريباته بانتظار نتائج المزيد من الاختبارات.

ويستعد النادي الأندلسي لمواجهة روما الإيطالي في ألمانيا الأسبوع المقبل في مباراة واحدة حاسمة ضمن دور ال16 من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأفاد النادي أن الحالة اكتُشفت عقب اختبارات أجراها يوم الأحد الماضي، وأن اللاعب المعني الذي لم يكشف اسمه «لا يعاني الأعراض، بصحة جيدة ومعزول في منزله».

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