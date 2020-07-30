وصافة الدوري الإيطالي بين إنترميلان وأتالانتا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسك إنترميلان بالمركز الثاني، بفوزه على نابولي 2-صفر، في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، ليتقدم بفارق نقطة عن أتالانتا الثالث، والفائز على مضيفه بارما بنتيجة 2-1.

ورفع إنترميلان رصيده إلى 79 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا، وسيتحدد صاحب المركز الثاني نهائياً في المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، عندما يلتقي الفريقان وجهاً لوجه في برغامو، علماً أن التعادل يكفي إنترميلان.

في المباراة الأولى، نجح دانيلو دامبروزيو في افتتاح التسجيل بتسديدة زاحفة من حدود نقطة الجزاء (11).

وقام مدرب إنترميلان أنطونيو كونتي بإجراء تغيير هجومي، فأخرج التشيلي الكسيس سانشيز وأشرك بدلاً منه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سرعان ما أضاف الهدف الثاني إثر تسديدة قوية من 25 متراً (74) رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم.

وفي مباراة أتالانتا وبارما افتتح السويدي ديان كولوسيفسكي التسجيل لبارما (43)، فيما سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي (70) والأرجنتيني بابو غوميز هدفي الضيوف (84).

ورغم أن أتالانتا ضمن مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، فإنه يرغب في إنهاء الموسم وصيفاً لتكون أفضل نتيجة له على الإطلاق في دوري الأضواء، وإنهاء الموسم بالوصول إلى 18 مباراة متوالية في الدوري من دون هزيمة، وتسجيل 100 هدف على الأقل، حيث يبلغ رصيده الآن 98 هدفاً.