كشك مدرباً ليد الحصن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف إبراهيم بغداد رئيس دبا الحصن أن إدارة النادي أكملت التعاقد مع المدرب المصري محمد سمير كشك لقيادة الفريق الأول للنادي لكرة اليد في الموسم المقبل.

وسبق لكشك أن خاض تجربة احترافية في الدوري الإماراتي كلاعب مع أندية الشارقة والنصر وشباب الأهلي، وهو يعتبرمن أفضل المحترفين الأجانب الذين لعبوا في الدولة فضلاً عن تميزه بالأخلاق العالية.

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