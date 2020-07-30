الدوخي: تعاقدات خورفكان منطقية والتركيز على الدفاع طبيعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

نجحت شركة كرة القدم في نادي خورفكان في تنفيذ خطة التعاقدات بنسبة كبيرة ودعمت تقريباً كل خطوط الفريق، مع تركيز كبير على الدفاع والوسط وتحديداً وظيفة الارتكاز، وتعاقد النادي مع تسعة لاعبين جدد على صعيد المواطنين وانتدب مهاجماً أجنبياً، وجدد عقود مجموعة من لاعبيه المواطنين، كما جدد لثلاثة أجانب، وجدد أيضاً إعارة العتيبة من الجزيرة.

واعتبر لاعب الشعب السابق عمار الدوخي، أن تعاقدات خورفكان منطقية وتتناسب مع هدف الفريق، مشيراً إلى أن الهدف لفريق مثل خورفكان من الطبيعي أن يكون البقاء، أو على الأكثر مركز وسط الجدول. وأضاف: «يلاحظ أن التعاقدات ركزت على الدفاع والارتكاز بالفعل، وأرى أن تعاقدات خورفكان معقولة وأعتقد أنه وفق إلى حد كبير في تعاقداته».

وذكر الدوخي أن التجديد للحارس محمد يوسف والإبقاء على اكوامي والأجانب الثلاثة (دودو ولوبيز وبرونو) من شأنه أن يدعم استقرار النادي، إلى جانب وجود أحمد إلياسي وأحمد عيسى وعادل سبيل. وقال: «لم تقع إدارة خورفكان في خطأ تغيير الفريق بأكمله؛ لأن تغيير جلد الفريق بالكامل يصعّب مهمة المدرب الجديد، ويتطلب وقتاً طويلاً للانسجام».

وعن المدرب راؤول كانيدو قال: «كونه كان ضمن طاقم جوارديولا ودرب النصر والاتحاد السعوديين وأندية إسبانية كبيرة، فهذا لا يعني نجاحه مع خورفكان. وشخصياً كنت أتمنى استمرار جوران، ولكن في النهاية كانيدو صاحب اسم، بيد أن النجاح يحتاج إلى عمل وإلى أجواء جيدة وعناصر متميزة».