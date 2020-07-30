«الشارقة الرياضي» يطلع على استعدادات الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وبحضور الأعضاء عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الوفد المرافق الذي اطلع من خلال الزيارة التي يقوم بها المجلس الرياضي لأندية الإمارة الباسمة على سير العمل والتجهيزات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وقد نقل الحزامي توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وحرصه على استمرار تألق فرق نادي الشارقة على جميع الصعد، واطلع على خطط مختلف إدارات النادي والمبادرات المستقبلية بالإضافة للتحديات الراهنة، مؤكداً دعم المجلس الرياضي لجميع الأندية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لضمان مواصلة مسيرة نجاحاتها.

قام عيسى الحزامي بزيارة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة في الملعب الفرعي بالحزانة رقم 4 يرافقه علي سالم المدفع وعبدالله محمد العجلة، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم وأعضاء الإدارة، حيث التقى خلاله باللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل بداية التدريب ووجه لهم الشكر على جهودهم السابقة، مطالباً ببذل الجهد والتركيز في التدريبات والالتزام في الملعب وخارجه حتى يواصل الفريق تميزه الذي ظهر عليه في الموسمين الأخيرين، وأوضح هلال بأن الموسم الجديد صعب، مؤكداً أن الفريق يحظى بثقة ودعم الجميع من أجل ترجمة الإمكانات المتوفرة إلى نتائج مميزة ويحقق طموح جماهيره ومحبيه، وشدد الحزامي على أهمية المحافظة على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

من جانبه، وجه علي سالم المدفع شكره لمجلس الشارقة الرياضي،مؤكداً أن تواصل المجلس المستمر من العوامل التي تزيد من إصرار النادي على حصد المزيد من البطولات والإنجازات لفرق النادي بمختلف ألعابها في الموسم المقبل، ووضع اسم نادي الشارقة في المقدمة.