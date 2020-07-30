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دبا الفجيرة يجدد لأحمد باتو ويضم المازمي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

جدد دبا الفجيرة عقد اللاعب أحمد راشد «باتو» للموسم السابع توالياً، كما أعلن النواخذة التعاقد مع المدافع محمد يعقوب المازمي (31 عاماً) قادماً من الإمارات في صفقة انتقال حر، وأمس تم توقيع العقد بحضور راشد بن عبود، المدير التنفيذي لدبا الفجيرة، الذي أثنى على اللاعب المازمي وخبرته الجيدة في الملاعب بعد أن سبق له الدفاع عن ألوان فريق الإمارات وعجمان واتحاد كلباء، متمنياً له التوفيق وأن يكون إضافة قوية للفريق الدباوي.
على خط آخر، اقتربت إدارة دبا الفجيرة من حسم صفقة انتقال حارس مرمى شباب الأهلي سيف يوسف، والذي سيحل مكان الحارس أحمد الحوسني الذي انتقل مؤخراً لصفوف بني ياس.
جدد دبا الفجيرة عقد اللاعب أحمد راشد «باتو» للموسم السابع توالياً، كما أعلن النواخذة التعاقد مع المدافع محمد يعقوب المازمي (31 عاماً) قادماً من الإمارات في صفقة انتقال حر، وأمس تم توقيع العقد بحضور راشد بن عبود، المدير التنفيذي لدبا الفجيرة، الذي أثنى على اللاعب المازمي وخبرته الجيدة في الملاعب بعد أن سبق له الدفاع عن ألوان فريق الإمارات وعجمان واتحاد كلباء، متمنياً له التوفيق وأن يكون إضافة قوية للفريق الدباوي.
على خط آخر، اقتربت إدارة دبا الفجيرة من حسم صفقة انتقال حارس مرمى شباب الأهلي سيف يوسف، والذي سيحل مكان الحارس أحمد الحوسني الذي انتقل مؤخراً لصفوف بني ياس.

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