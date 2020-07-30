شكرا لقرائتكم خبر عن درع المجتمع 29 أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن مباراة درع المجتمع التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس،ستقام في 29 أغسطس/آب على ملعب «ويمبلي» في لندن.

وستقام المباراة التي تجمع ليفربول والفائز من المباراة النهائية للكأس المقررة السبت بين أرسنال وجاره اللندني تشلسيي، وبحسب التقارير،قد تشكل مباراة درع المجتمع اختباراً لقدرة المسؤولين على التعامل مع عدد محدود من المشجعين في المدرجات.

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