شكرا لقرائتكم خبر عن نانت يلغي مباراة ودية بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم عن إصابة خمسة موظفين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد الكشف عن أول ثلاث حالات الأسبوع الماضي بينها واحدة للاعب في تشكيلته.
وأوضح النادي: إنه سيتم تنظيم التدريبات في الأيام القادمة؛ لمنع انتشار الفيروس بين اللاعبين، مشيراً إلى إلغاء مباراة ودية ضد مضيفه شارلروا البلجيكي كانت مقررة السبت.
وأكد النادي في بيان أن «نانت يطبق بدقة تعليمات السلطات الصحية، وهذا منذ بداية الأزمة الصحية»، موضحاً أن الأشخاص المصابين سيبقون في عزلة صحية في الأيام القادمة.
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