"الشارقة الرياضي" يوزع حقائبه الإدارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الأول أمس في فندق سنترو الشارقة بعد قرار التشكيل الجديد بحضور جميع الاعضاء بانتخابه عبدالملك محمد جاني نائبًا للرئيس وتوزيع الحقائب الإدارية.

وأعرب عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن شكره وعرفانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة على الثقة الغالية والدعم المادي والمعنوي اللامحدود للمجلس والقطاع الرياضي في الإمارة.

وتم توزيع الحقائب الإدارية ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس،حيث تم اختيار عبدالملك محمد جاني نائبًا للرئيس ورئيس لجنة الألعاب الفردية وندى عسكر النقبي رئيسًا للجنة المرأة،وعبداللطيف ناصر الفردان رئيسًا للجنة الألعاب الجماعية والدكتور عبدالله بن سلطان لاستشراف المستقبل وعبدالله علي سلطان رئيسًا للجنة الاحتراف وعبدالله سلطان الدح رئيسًا للجنة الاستثمار وعادل صالح الحمادي رئيسًا للجنة الاعلام والتحول الرقمي وفاطمة محمد مشربك رئيسًا للجنة اكتشاف النشىء وعمر حسن بن حنيفة رئيسًا للجنة القانونية وعبدالله محمد الفزاري رئيسًا للجنة الدراسات والبحوث.

كما تم خلال الاجتماع اختيار الدكتور عبدالله بن سلطان رئيسًا لبرنامج التميز لاندية الشارقة ،واختيار محمد بن حماد مقررًا لمجلس الإدارة.