متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد العربي للدراجات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات يوم الأربعاء المقبل ورشة عمل لمكافحة المنشطات في رياضة الدراجات، والتي يبثها الاتحاد مباشرة عبر حساباته على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاضر فيها الدكتور أحمد إبراهيم ويديرها المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، ويشارك فيها عدد من ممثلي الاتحادات الوطنية العربية المنضوية تحت عضوية الاتحاد العربي.

وتأتي أهمية إقامة هذه الورشة لبيان خطورة تناول الدراجين للمواد المنشطة وآثارها الصحية والنفسية عليهم وعلى مستقبلهم الرياضي، خصوصاً أن هذه الظاهرة برزت في عالم رياضة الدراجات على المستوى الدولي والقاري والعربي، ومن خلال لجان المنشطات المعينة في البطولات بناء على توجيه واشتراط من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والاتحاد العربي تم رصد العديد من حالات تناول مواد منشطة محظورة بحسب تصنيف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) وتم اتخاذ قرارت إيقاف للدراجين المخالفين تصل إلى 4 سنوات وفي بعضها إلى مدى الحياة مع التجريد من جميع الألقاب والميداليات العالمية والأولمبية والقارية والعربية.