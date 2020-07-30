10 نزالات مثيرة في النسخة الـ12 لبطولة المحاربين الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تشهد العاصمة أبوظبي غداً الجمعة منافسات النسخة 12 لبطولة «محاربي الإمارات» في تمام الساعة السادسة من مساء بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بمشاركة 20 مقاتلاً من 18 دولة حول العالم.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة تجهيزاتها لإطلاق الحدث وإقامة 10 نزالات قوية بدون جمهور، وتنقلها المحطات التليفزيونية والتطبيقات المتخصصة للهواتف الذكية في نقل وقائع نزالات الفنون القتالية المختلطة لأكثر من 400 مليون مشاهد حول العالم، وتاتي في مقدمتها قناة أبوظبي الرياضية.

وكشف فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة مدير عام شركة بالمز الرياضية الراعية للحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن جوائز النسخة الـ12 ستكون الأعلى من كل النسخ السابقة، مشيراً إلى أنه تمت مضاعفتها لتتجاوز الـ100 ألف دولار على ضوء الأسماء الكبيرة التي ستشارك في النزالات، وأنه تم الاتفاق مع المقاتل الروسي عثمان نور محمدوف الذي سيحضر النزالات على مشاركته في النزال الرئيسي للنسخة المقبلة التي ستحمل رقم 13.

وأكد أن الهدف الأساسي من إقامة البطولة في هذا التوقيت هو التأكيد من جديد على أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها، وأن الإمارات سبقت غيرها من دول العالم في تجاوز العارض الصحي العالمي الذي فرض نفسه على المشهد في الشهور الماضية، وأن الجهود التي اتخذتها القيادة الرشيدة وطبقتها الجهات المختصة في الدولة آتت ثمارها، وحولت التحدي إلى قصة نجاح.

وقال: «نعد عشاق الفنون القتالية المختلطة بأن النسخة 12 سوف تكون الأكثر إبهاراً، وقوة في النزالات، وبريقاً في مجال الإخراج التلفزيوني والمؤثرات الصوتية والبصرية».

وأعرب عن فخرهم واعتزازهم بالكلمات التي صرح بها دانا وايت رئيس المنظمة الدولية للفنون القتالية المختلطة «يو اف سي»، وأكد خلالها أن نجاح محاربي الإمارات في نسختها الحادية عشرة شهر يونيو الماضي كان أكبر دافع له للاطمئنان على نجاح «جزيرة النزال» التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 26 يوليو الجاري.

وتابع درويش: «بالنسبة لنا فنحن ليس لدينا خيارات أخرى غير النجاح لأننا في عاصمة التحدي، وأرض المبادرات، بدليل أننا استقبلنا المقاتلين من 18 دولة في هذه الظروف، ونظمنا لهم معسكرات عزل وتدريب ناجحة، وأخضعناهم جميعاً للفحوص اللازمة على مدار 20 يوماً».

وفي إطار مشاركتهم في الحدث أكد البطلان أحمد الدرمكي ويوسف الحوسني تقديم عروض قتالية رفيع المستوى تعكس تطور مستواهما، وأكد يوسف الحوسني أنه جاهز تماماً للحدث.

وتشهد هذه النسخة عودة للمنافسة على ألقاب البطولة في وزنين مختلفين هما وزن الخفيف، ووزن الريشة حيث يعود الكوري الجنوبي دو جيوم لي للدفاع عن لقبه الذي أحرزه بعد فوز مستحق فاجأ الجميع على البطل رولاندو دي بالضربة القاضية، ويواجه لي هذه المرة الروماني صاحب السجل الاحترافي النظيف الكساندرو شيتوران، المعروف بالأسلوب القتالي الشرس والقوة البدنية المفرطة. ويجمع النزال الرئيسي في وزن الخفيف بين البرازيلي برونو ماتشادو الذي قدم أداء كبيرا في كافة نزالاته السابقة بالبطولة ضد الأمريكي مايك سانتياجو للفوز بلقب بطل محاربي الإمارات في وزن الخفيف الذي أصبح خالياً بعد تخلي البطل السابق أمين أيوب عن اللقب.