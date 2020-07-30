شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ميرزا يمثل فريق الإمارات في سباق سيركيتو دي جيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد يوسف ميرزا، حامل لقبي البطولة الإماراتية لسباقات الطرق وبطولة السباقات ضد الزمن، للمشاركة مع فريق الإمارات في سباق سيركيتو دي جيتسو الذي يقام في إقليم الباسك شمالي إسبانيا في الثاني من أغسطس.

ويشارك الإماراتي ميرزا في سباق الـ181 كيلومتراً ضمن تشكيلة تضم 7 دراجين سيقدمون دعمهم لنجم الفريق فيرناندو جافيريا المتخصص بسباقات السرعة؛ حيث يقام السباق على مسار مستوٍ نسبياً ينتهي بسباق سرعة يناسب مهارات جافيريا، الذي يأمل أن يهيمن على السباق ويحقق فوزاً مميزاً يستهل به عودته إلى السباقات.

وتعليقاً على مشاركته، قال يوسف ميرزا: «سعيد بعودتي أخيراً إلى السباقات، لقد عملت جاهداً خلال فترة الحجر الصحي على التدرب داخل المنزل، وتمكنت مؤخراً من الخروج إلى الطرق للتدرب وبناء لياقتي، كما شاركنا في معسكر تدريبي متميز في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي، لذا فأنا واثق من أن الفريق يتمتع بالتركيز والقوة والقدرة التنافسية للمشاركة في سباق سيركيتو دي جيستو».

ويقود التشكيلة كل من مدير الفريق جوكسان ماتين فيرنانديز (إسبانيا) والمدير الرياضي نيل ستيفنز (أستراليا)، وتضم كلاً من فيرناندو جافيريا (كولومبيا) ويوسف ميرزا (دولة الإمارات) وخوان سيباستيان مولانو (كولومبيا) وكريستيان مونيوز (كولومبيا) وإيفو أوليفييرو وروي أوليفييرو (البرتغال) وماكس ريتشيزي (الأرجنتين).

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