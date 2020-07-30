برنامج رابطة المحترفين لحماية الأطفال يدخل مرحلته الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن بداية المرحلة الثانية من برنامجها الرائد لحماية الأطفال والذي يهدف لتحقيق الالتزام بحقوق الأطفال في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة وسليمة، ويسعى لجعل حماية الأطفال أولوية لجميع الأندية المحترفة.

وكانت الرابطة أطلقت هذا البرنامج في 28 مايو الماضي لتصبح أول جهة في الشرق الأوسط تنفذ هذه المبادرة التي تتم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومركز حماية الطفل بوزارة الداخلية.

وستشهد المرحلة الثانية من البرنامج تخصيص «ضابط حماية الأطفال» في كل من الأندية الـ14 في دورينا، وتدريبهم على مهارات حماية الأطفال داخل النادي.

بينما ستنطلق المرحلة الثالثة من برنامج حماية الأطفال في 31 أغسطس بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث ستشهد إقامة دورات تدريبية إجبارية لجميع العاملين في الأندية ممن يتعاملون مع الأطفال، وتشمل هذه الدورات معلومات أساسية عن قوانين حقوق الطفل في الإمارات، أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وأمثلة لذلك في كرة القدم بالإضافة إلى شرح مراحل نمو وتطور الطفل وتدريب العاملين في الأندية على طرق التبليغ عن الانتهاكات.

وأعرب عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عن فخره بهذه المبادرة المهمة، مضيفاً: «سعداء جداً بالدعم المستمر الذي نتلقاه من الاتحادين الدولي والآسيوي ووزارة الداخلية لتنفيذ هذا البرنامج الرائد الذي نتوقع أن يصبح مثالا يحتذى به في المنطقة وأن تسير المزيد من الجهات الرياضية على خطى هذا التعاون بيننا وبين اتحاد الإمارات لكرة القدم».