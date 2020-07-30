ختام دورة الحكام العربية لرياضة المواي تاي الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم الخميس دورة الحكام العربية لرياضة المواي تاي التي نظمها الاتحاد العربي للمواي تاي (عن بعد) والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وأكد عبدالله النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أن الدورة حققت الكثير من الإيجابيات بالرغم من الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا، ما يسهم في عودة النشاط قريباً وفي زيادة التواصل الرياضي بين الأشقاء.

وأضاف: «بلغ عدد الحكام الذي سجلوا وشاركوا بالدورة العربية أكثر من 160 مشاركاً من مختلف الجنسيات، ما عكس مدى الاهتمام والحرص على اكتساب مهارات ومعارف جديدة للعبة من قبل منتسبي الاتحادات الرياضية العربية الأعضاء، استفادوا من خبرة المحاضرين الذين تقدمهم غونتر بلانك المحاضر الدولي رئيس لجنة حكام أوروبا نائب رئيس اللجنة الدولية للحكام والحكم الدولي عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وجهود الجهات الفنية التي اسهمت في التواصل التقني».

وأكد طارق المهيري أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي أن الدورة حققت النجاح المنشود، وشكر المحاضرين والمشاركين الذين أسهموا في نجاحها، وأثنى على التزام المشاركين الذي عكس مدى الحرص لديهم لاكتساب مهارات ومعلومات جديدة خاصة في محاور التنقيط الإلكتروني والصفات العامة التي يجب أن تتوفر في شخصية الحكم.