نادي يونايتد العين يوقع اتفاقيتي رعاية مع «ميونيخ الطبية» و«اكسلينسي للإدارة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن نادي يونايتد العين لكرة القدم القادم الجديد لدوري الدرجة الثانية نشاطه بتوقيع عقدي رعاية مع مؤسستي ميونيخ للرعاية الطبية ومجموعة اكسلينسي لإدارة الشركات للموسم الجديد الذي من المتوقع أن يطلق فيه النادي الوليد نشاطه الكروي من مدينة العين.

والنادي الجديد هو امتداد وتطور طبيعي لأكاديمية يونايتد لكرة القدم التي ظلت تعمل في تأهيل وتعليم أساسيات كرة القدم والسلوك الرياضي للأطفال من عمر 5 - 16، ورفدت الكرة الإماراتية بعدد من المواهب المتميزة طيلة الـ10 أعوام الماضية.

جاء الإعلان عن اتفاقيتي الرعاية في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي الجديد بمقره في مدينة العين وحضره ممثلا الراعيين وأسر اللاعبين والإعلام، حيث تم الكشف عن تفاصيل الرعاية والقمصان التي سيرتديها لاعبو النادي لجميع الفئات العمرية وعليها شعار المؤسستين الراعيتين.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي يونايتد العين لكرة القدم مبارك الكتبي عن سعادتهم بتوقيع عقدي الرعاية مع مؤسستين ظلتا تقدمان الدعم المستمر، وأضاف: «شراكتنا مع ميونيخ للخدمات الطبية واكسلينسي لإدارة الشركات قديمة وأثبتت جدواها مع تطور يونايتد كمؤسسة رياضية مجتمعية رائدة تعبر إلى عقدها الثاني بنجاح كبير، وأصبحت الثقة متبادلة بيننا وبينهما».

وأردف: «نسعى دوماً لتطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة المجتمع بتوفير الأجواء والأدوات الرائعة التي تساعد لاعبينا على الاستفادة القصوى من تجربة ممارسة كرة القدم بمناهج احترافية متطورة».

كما ثمن ممثل مجموعة اكسلينسي مهند عصام الماضي استمرار العلاقة بين مجموعته ونادي يونايتد العين لكرة القدم لموسم جديد آخر، موضحاً أنها شراكة ممتدة وأصيلة وذات نفع كبير للمجتمع يسعون دوماً للمحافظة على استمرارها من منطلق دور المجموعة في المسؤولية المجتمعية.

من جانبه أكد ممثل نادي يونايتد العين ناجي الكتبي سعيهم لجذب الرعاية النوعية من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وأضاف: «خدمة المجتمع تاج على رؤوسنا جميعاً، وقد وجدنا ضالتنا في المؤسستين اللتين تؤمنان بمسؤوليتهما المجتمعية وتقدسانها، وهما كذلك وجدا ضالتهما في يونايتد التي تعمل في خدمة المجتمع من خلال كرة القدم برعاية الأبناء والاهتمام بهم ومساعدتهم سلوكياً ونفسياً ومجتمعياً».