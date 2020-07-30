شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لفعاليات صيف الشارقة الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فعاليات وأنشطة صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير» نجاحاً باهراً وتميزاً كبيراً بمشاركة قرابة 1300 منتسب على مستوى الإمارة الباسمة، استمتعوا ببرنامج مجلس الشارقة الرياضي و15 نادياً في الإمارة الباسمة عبر البرامج الإلكترونية الجديدة، حيث اختتم المجلس برنامجه يوم الأربعاء في حفل بسيط من خلال تكريم 35 فائزاً في مسابقاته المختلفة بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وعفراء المشغوني رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية وعدد من الموظفين وأولياء أمور المنتسبين وذويهم.

لقي البرنامج الذي نظمه المجلس وأنديته، نجاحاً مميزاً هذا العام والذي انطلق عبر برنامج الاتصال المرئي «ويبكس» نتيجة الأوضاع الحالية وتوقف الأنشطة والفعاليات والتجمعات بمشاركة منتسبين من عمر 8 إلى 12 عاماً من كلا الجنسين من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة نظمت يومياً لمدة ساعتين بتفاعل وتجاوب الجميع.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «حقق المعسكر أهدافه بشكل عام حيث حرص المجلس على إقامة نسخة هذا العام عن بعد ومتابعة التفاعل الكبير للمنتسبين والتجاوب مع الأنشطة والفعاليات الأسبوعية ما يدل على نجاحه ونشكر أولياء الأمور لحرصهم على إشراك أبنائهم في هذا البرنامج استثماراً لأوقات فراغهم نظراً لانتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية مما يعزز الأهداف التي أقيمت من أجلها الفعالية، كما نشيد أيضاً بالمؤسسات والجهات المتعاونة ودورها الفعال في اختيار الأنشطة والفعاليات بنجاح إلى جانب مشاركات أندية الإمارة الباسمة».

وذكر ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس: «في هذه النسخة الإفتراضية، تضمن البرنامج الصيفي مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والدينية والصحية والترفيهية والابتكار والمسابقات، وتعزيز الهوية الوطنية بما يتناسب مع هذه الفئة العمرية الحددة من أجل الاعتناء بهم وتحفيزهم على روح المبادرة والبحث والارتقاء بقدراتهم ومواهبهم، واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود بالفائدة عليهم وعلى مستقبلهم».