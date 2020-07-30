شكرا لقرائتكم خبر عن التشيلي فيلانويفا من الفيحاء إلى بالستينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي بالستينو التشيلي الملقب بعرب فلسطين انضمام متوسط الميدان كارلوس فيلانويفا «34 عاما» إلى صفوفه بدءاً من الموسم 2020-2021 لمدة موسم واحد قادماً من الفيحاء السعودي.

ومدد فيلانويفا عقده مع النادي السعودي حتى سبتمبر المقبل بعد أن اعتذر عن الاستمرار لموسم آخر في السعودية بعد 4 سنوات قضاها في صفوف اتحاد جدة ونصف موسم مع الفيحاء.

وحقق الأعسر التشيلي بطولتين بقميص اتحاد جدة هي كأس الملك وكأس ولي العهد وخاض 92 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالها 13 هدفاً.

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