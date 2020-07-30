تعقيم «الدرة» قبل ديربي الرياض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

شرعت وزارة الرياضة السعودية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين في وضع اللمسات الأخيرة قبل استئناف دوري المحترفين السعودي في الرابع من أغسطس المقبل، حيث تم تعميم البروتوكول الطبي الذي سيتم العمل به قبل وأثناء أيام المباريات وتجهيز الملاعب بجميع الالتزامات المتناسبة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وشهد ملعب الملك فهد الدولي الذي يستضيف في الخامس من أغسطس قمة النصر والهلال عمليات تعقيم شاملة، وبالمثل يتم تجهيز بقية 12 ملعباً آخر ستحتضن بقية منافسات الموسم 2019-2020 بما في ذلك دوريات الدرجة الأولى والثانية.

وأمنت رابطة دوري المحترفين الكرة الجديدة disinfected balls المانعة لانتقال العدوى، بجانب إلزام الأندية بعمل الفحوصات لاكتشاف الفيروس قبيل انطلاق البطولة.

وقلل الدكتور صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة من تأثير اكتشاف حالات في أي ناد على مسار استكمال الدوري، مؤكداً أن أي لاعب تثبت إصابته بالفيروس أثناء الدوري أو مخالطته لحالة مؤكدة سيتم تطبيق الاشتراطات الطبية المعمول بها من وزارة الصحة التي ترتكز على عزل الحالة المصابة أو المشتبه بها وأيضا الحالات المخالطة مباشرة للمصاب.

من جانبها حددت رابطة دوري المحترفين في الاتحاد السعودي الثالث من أغسطس موعدا أخيرا لرفع الأندية بملفات تمديد عقود اللاعبين ورفعها على النظامين itms وdtms، علماً أن العقود الجديدة تمتد حتى 9 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين يستأنف وسط منافسة شرسة بين قطبي الرياض على اللقب، حيث يتصدر الهلال اللائحة قبل 8 محطات من النهاية برصيد 51 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن غريمه النصر حامل اللقب، وعلى الورق لا تزال الحظوظ بالمنافسة قائمة ولكن بنسبة ضئيلة جداً لفريقي الوحدة «37 نقطة» والأهلي «35 نقطة»، وتشهد المناطق المتأخرة صراعاً كبيراً للهروب من الهبوط الذي يهدد العدالة وضمك والفتح والاتحاد والحزم بشكل كبير.